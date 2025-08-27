Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

Врач Новиков: Пневмококковая вакцина поможет перед сезоном вирусов

Подготовить организм к сезону вирусов помогут вакцинация, а также более внимательное отношение к своему здоровью, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.

«Я рекомендую делать прививки от гриппа, особенно в период с сентября по октябрь, так как затем начинается всплеск заболеваемости. Не стоит забывать про прививки от COVID-19 и делать ревакцинацию каждые 6-12 месяцев. Советую помнить и про прививки, которые защищают от пневмонии и коклюша», — сказал врач.

Он также заметил, что многие пациенты напрасно игнорируют пневмококковую вакцину, которая защищает от таких опасных заболеваний как пневмония, менингит, сепсис, отиты. Врач подчеркнул, что особенно важная эта прививка для людей старше 50 лет, курильщиков, пациентов с ХОБЛ, астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Как еще можно укрепить организм? Высыпаться. Когда человек мало спит, его иммунитет снижается. Другой важный момент — правильное питание. Например, овощи и фрукты помогают восполнить нехватку витаминов, микроэлементов и работают как антиоксидант для нашего организма, — объяснил Новиков. — В свое расписание необходимо добавить физическую активность, так как она положительно сказывается на работе иммунной системы».

Также терапевт рекомендовал не забывать пользоваться антисептиком, особенно после транспорта, посещения общественных мест, перед едой, и надевать маски в местах большого скопления людей.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков заявил, что новая волна заболеваемости COVID-19 в России может начаться в конце осени. Он пояснил, что зачастую ковид протекает легко, из-за чего люди не всегда обращаются в медучреждения.