Россиянам предрекли новую волну заболеваемости одним вирусом

Инфекционист Поздняков: Новая волна коронавируса в России может начаться осенью

Новая волна заболеваемости COVID-19 в России может начаться в конце осени. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что зачастую ковид протекает легко, из-за чего люди не всегда обращаются в медучреждения. В связи с этим делать прогнозы по пику заболеваемости довольно сложно.

«Могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — пояснил специалист.

Ранее руководитель «Центра неврологии» Виктор Шахнович заявил, что отсутствие физической нагрузки и возросший стресс повлияли на скорость старения мозга у переживших пандемию коронавируса.