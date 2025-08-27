Россия
07:17, 27 августа 2025Россия

Россиянам назвали необычный симптом нового варианта коронавируса

Роспотребнадзор: Симптомом коронавируса «стратус» является осиплость голоса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с РИА Новости назвал необычный симптом нового варианта коронавируса «стратус». По его словам, это осиплость голоса.

«Этот симптом развивается уже на 1-2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70 процентов заболевших», — отметил специалист.

Остальные симптомы в целом схожи с ОРВИ, среди них головная боль, насморк, слабость, умеренная лихорадка. Течение болезни более мягкое и постепенное по сравнению с гриппом, при этом новый вариант коронавируса является более заразным и легче распространяется.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал способы защититься от нового варианта коронавируса «стратус».

