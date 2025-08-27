Российские актеры Колокольников и Кукушкин посетили премьеру фильма в Нью-Йорке

Актеры Колокольников и Кукушкин посетили премьеру «Пойман с поличным» в США

Российские актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин посетили премьеру фильма режиссера Даррена Аронофски «Пойман с поличным». Снимки публикует Page Six.

Известно, что показ фильма, в котором помимо россиян снимались Зои Кравиц и Остин Батлер, проходил в Нью-Йорке, США. Кукушкин и Колокольников для выхода на ковровую дорожку выбрали темные костюмы. Телезвезды позировали в обнимку перед фотографами.

Ранее 36-летняя Зои Кравиц оголилась на ковровой дорожке во время премьеры той же картины. Она предстала перед публикой в платье с разрезом на животе и глубоким декольте.