15:29, 27 августа 2025Россия

Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

МО РФ: Саперы разминируют территории населенных пунктов в Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Саперные группы Международного противоминного центра Военно-инженерной академии в составе группировки войск «Север» занимаются разминированием территории населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские саперы раскрыли ситуацию с минированием Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. По их словам, сбросы мин с дронов происходят на ежедневной основе.

«Поступила информация, что в данном приграничье был сброс, выехала мобильная группа саперов. В данный момент производим разведку местности. При нахождении боеприпасов принимаем решение — или уничтожаем на месте, если невозможно вывезти, или вывозим на полигон и уничтожаем там. Сбросы бывают часто, почти каждый день», — отметил замначальника представительства противоминного центра с позывным Евгенич.

Ранее сообщалось, что в Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов, или 81 833 гектара земли.

