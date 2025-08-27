Силовые структуры
Российские тиктокерши залезли на патрульную машину и попали на видео

В Копейске оштрафовали тиктокершу, залезшую на патрульную машину ради видео
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Две тиктокерши из Копейска залезли на патрульную машину, чтобы снять ролик. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как девочки-подростки залезают на служебную машину. На аудиодорожке одна из них извиняется за содеянное.

Как уточняет Telegram-канал, одну из тиктокерш быстро нашли и оштрафовали за мелкое хулиганство. Она пообещала поговорить с подругой, чтобы та больше так не делала.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором две тиктокерши применяют насилие в отношении малолетнего ребенка.

