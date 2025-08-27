Культура
15:03, 27 августа 2025Культура

Семья Брюса Уиллиса могла выселить его из-за агрессии

Врач Звонков: Брюса Уиллиса могли отселить из-за агрессивного течения деменции
Андрей Шеньшаков

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что родные актера Брюса Уиллиса могли отправить его жить отдельно от них из-за агрессивного течения деменции. Его слова передает Life.ru.

Эксперт считает, что заболевание звезды Голливуда протекает очень индивидуально, не исключено, что Уиллиса решили изолировать, чтобы он не мешал своим поведением.

«Не исключено, что он ходит под себя, создает определенные проблемы. Уверен, что они стараются, чтобы он побыл с ними еще какое-то время, но он уходит в свой мир. Некоторые давно бы его на эвтаназию отправили, чтобы не мучился и не мучил семью», — сообщил Звонков.

Также, по мнению медика, близкие Уиллиса пытаются затормозить процесс неминуемой деградации с помощью лекарств и методик. «К сожалению, повернуть вспять деменцию невозможно», — добавил он.

Ранее стало известно, что легендарный американский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией и лобно-височной деменцией, проживет не более двух лет. Такое мнение озвучил психиатр.

