13:23, 27 августа 2025

Психиатр дал прогноз по состоянию тяжелобольного Брюса Уиллиса

Легендарный американский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией и лобно-височной деменцией, проживет не более двух лет. Такое мнение озвучил психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что на текущей стадии заболевания 70-летний Уиллис не узнает близких и не способен за собой ухаживать. По мнению психиатра, в таком состоянии актер проживет в лучшем случае два года.

«По сути, это финальная стадия. Там уже полная беспомощность, потом он перестанет передвигаться, будет активен в пределах кровати, никого не будет узнавать и тихо угаснет», — считает Шуров.

Брюс Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что звезда «Крепкого орешка» перестал ходить, читать и говорить на фоне прогрессирующей деменции.

27 августа 2025 года стало известно, что жена актера Эмма Хеминг-Уиллис вместе с дочерями приняла решение отправить главу семейства в дом, где есть специальное оснащение и сиделки. По словам супруги Уиллиса, это одно из самых трудных решений за все то время, что она ухаживала за мужем.

