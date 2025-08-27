Культура
11:44, 27 августа 2025Культура

SHAMAN помассировал ноги Мизулиной в ресторане

SHAMAN сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сделал массаж ног своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной, в ресторане. Соответствующее видео публикует Starhit в Telegram-канале.

На ролике пара сидит за большим столом в компании мужчины. Певец делает массаж ног Мизулиной, пока она ведет беседу с их спутником.

Ранее Екатерина Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с SHAMAN.

До этого певец ответил на вопрос о свадьбе с главой ЛБИ. Дронов признался, что планирует узаконить отношения со своей возлюбленной.

