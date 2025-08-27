Сообщение о легализации пыток в РФ после выхода из Европейской конвенции оказалось фейком

Информация о возможной легализации пыток в России оказалась недостоверной

В сети появились сообщения, что правительство России узаконит издевательства над людьми, выйдя из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Эта информация не соответствует действительности.

Возможный выход России из конвенции не равносилен легализации пыток, российское законодательство запрещает истязания. Так, в 21-й статье Конституции РФ отмечается: «Достоинство личности охраняется государством. (…) Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

Также в 2022 году в статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» было внесено изменение. В новой редакции кодекса закреплено понятие «пытка», под которым понимается любое действие либо бездействие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль, физические или нравственные страдания, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания, наказать за совершенные действия или за действия, в совершении которых он или третье лицо подозревается, запугать или принудить. Это изменение позволяет привлекать к ответственности не только следователей или лиц, проводящих дознание, но и сотрудников ФСИН РФ.

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не ухудшит положения в колониях и СИЗО, так как пытки запрещены Конституцией.

«Есть статья 21 Конституции России, в которой прямо написано, что пытки, равно как и любое унижение человеческого достоинства, запрещены. На этой статье Конституции построено все наше законодательство в части, касающейся унижения достоинства человека. А договор с Европой позволял европейским чиновникам и правозащитникам посещать российские колонии и СИЗО. Поскольку они теперь все равно их не посещают, это не имеет никакого значения и никак не повлияет на состояние дел», — сказал Фадеев.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что предложение кабмина денонсировать Европейскую конвенцию против пыток во многом носит «технический характер», потому что Россия вышла из Совета Европы после начала СВО на Украине.

«Мы приняли законы, где у нас в первую очередь — верховенство законов российских над любыми европейскими, связанными с различными организациями», — отметил он.

Луговой также отметил, что конвенция позволяла иностранцам оценивать состояние людей под стражей. Сейчас это невозможно. «По конвенции против пыток делегациям комитета разрешено было посещать места заключения под стражей, полицейские участки, лечебные учреждения закрытого типа — оценивать, в каких условиях содержат людей. К нам вряд ли может кто теперь приехать что-то оценивать, хотя юридически возможность оставалась. Поэтому предложено кабмином денонсировать Европейскую конвенцию против пыток», — пояснил депутат.

Информация о том, что в России узаконят издевательства над людьми после выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

