Сотни туристов поехали на отдых в Крым и провели неделю без душа и туалета

Сотни туристов поехали в оздоровительный комплекс «Судак» и остались без воды

Сотни туристов поехали на отдых в оздоровительный комплекс «Судак» в Крыму и провели неделю без душа и туалета из-за отсутствия воды. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что причиной ситуации стала авария на магистральном водоводе в селе Насыпное 20 августа. Сначала ее обещали устранить в течение суток, затем сроки стали растягиваться. В итоге отдыхающие остались без воды на неделю, из-за чего не могут даже воспользоваться унитазом. Новый предполагаемый день устранения проблемы — 28 августа.

В некоторых гостевых домах вода идет из собственных скважин, поэтому постояльцы «Судака» ходят туда принимать душ за деньги. А туалетами пользуются в местных кафе. При этом администрация оздоровительного комплекса не предупреждает новых туристов о проблеме и продолжает их заселять.

Там пояснили, что воду к корпусам «Судака» подвозят регулярно. Туристам приходится таскать ее от цистерны в тазиках.

Ранее россиянка Мария Нефедова поделилась впечатлениями своей матери от отдыха в Судаке летом 2025 года. Автор публикации отметила, что последние несколько лет Крым не был настолько популярным направлением, как сейчас.