Россиянка описала пляж в Крыму фразой «даже стоячие места было сложно занять»

Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянка Мария Нефедова поделилась впечатлениями своей матери от отдыха в Судаке летом 2025 года. История опубликована в ее личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что последние несколько лет Крым не был настолько популярным направлением, как сейчас. Количество людей на местном пляже повергло ее родных в шок.

«Маме с тетей приходилось выходить на пляж уже в семь утра, чтобы занять более-менее приличные места. А чуть позже было сложно занять даже стоячие места. Возможно, проблема в узкой береговой линии, но в прошлые годы такого не было», — такими фразами описала опыт своей родственницы Нефедова, добавив, что той приходилось пробираться к морю как через лабиринт, чтобы ни на кого не наступить.

Кроме того, россиянка поделилась ценами на отдых на полуострове. По ее словам, аренда квартиры там стоит от 5 тысяч рублей в сутки, лежаки на пляже — 600 рублей в сутки, прокат сапа — тысяча рублей за три часа, ужин в ресторане с напитками — 3 тысячи рублей, а экскурсии — около 2,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились на отдых в Крым. Спрос на бронирование отелей на полуострове летом 2025 года вырос в полтора раза по сравнению с 2024 годом и в два раза по сравнению с 2023-м.

