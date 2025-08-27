Стало известно о новых успехах российских войск в Купянске

Российские войска продвинулись и закрепились на окраинах Купянска

Российские войска продвинулись и закрепились на северной и северо-западной окраине Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись на несколько километров вглубь Купянска», — рассказал собеседник канала. Он добавил, что Вооруженные силы Украины в свою очередь перебрасывают в город резервы, в том числе иностранных наемников.

Авторы сообщения подчеркнули, что за город идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российские войска зашли в северную часть Купянска. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, российские силы продолжают сжимать полукольцо вокруг города.