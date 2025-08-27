Стало известно о планах ЕС ввести санкции против партнеров России

Bloomberg: ЕС может ввести вторичные санкции против партнеров России

Европейский союз (ЕС) намерен ввести новые вторичные санкции против партнеров России. О планах Брюсселя стало известно агентству Bloomberg.

«ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России в обходе действующих карательных мер блока против Москвы», — указано в сообщении.

Отмечается, что европейские министры также рассматривают возможность введения новых санкций против самой России. Ограничения должны коснуться нефтегазового и финансового секторов РФ, а также импорта и экспорта российских товаров.

Ранее в эффективности европейских санкций усомнился депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Европа собирается вводить уже 19-й пакет санкций против РФ. Хотя совсем недавно был введен "сокрушительный" 18-й», — высказался он.