Дубинский: Санкции ЕС остаются безрезультатными без помощи США

Анонсированный Европейским союзом (ЕС) 19-й пакет санкций против России будет безрезультатным без участия США. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

«Европа собирается вводить уже 19-й пакет санкций против РФ. Хотя совсем недавно был введен "сокрушительный" 18-й [пакет санкций]», — усомнился он.

По словам Дубинского, никакого воздействия 18-й пакет санкций на Россию не оказал. Депутат предрекает такую же нерезультативность гарантий безопасности, которые страны ЕС обсуждают с Киевом.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Европа в отчаянии. Он напомнил, что европейские власти «все что могли уже сделали», а именно ввели 18 пакетов санкций, которые не сработали, и готовят 19-й.