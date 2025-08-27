Трампа заподозрили в тайной операции по развалу государства

DR: Сторонники Трампа работают над сеянием раздора между Гренландией и Данией

Сторонники президента США якобы проводят тайную работу по сбору информации о негативно настроенных к Дании жителях Гренландии, чтобы посеять раздор между островом и королевством. Об этом сообщает DR со ссылкой на источники.

«По крайней мере трое американцев, связанных с президентом США и Белым домом, уже долгое время проводят тайные работы в Гренландии через различные сети и контакты (...). Не удалось уточнить, действуют ли они по собственной инициативе или же согласно приказу американских властей. Но источники описывают их действия как попытку проникновения в гренландское общество», — отмечается в материале.

По данным телерадиокомпании, один из американцев во время визита в столицу Гренландии Нуук составил список имен гренландцев, поддерживающих Трампа, чтобы найти людей, которых «можно было бы завербовать для сепаратистского движения в Гренландии и Дании». При этом он просил гренландцев рассказать о случаях, которые «могли бы выставить датские власти в негативном свете в американских СМИ».

Как утверждают источники, Копенгаген обеспокоен тем, что подобные контакты «могут быть тайно использованы для поддержки желания главы Белого дома сделать остров частью США».

27 марта агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одержим идеей получить Гренландию из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.