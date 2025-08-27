Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 27 августа 2025Мир

Трампа заподозрили в тайной операции по развалу государства

DR: Сторонники Трампа работают над сеянием раздора между Гренландией и Данией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сторонники президента США якобы проводят тайную работу по сбору информации о негативно настроенных к Дании жителях Гренландии, чтобы посеять раздор между островом и королевством. Об этом сообщает DR со ссылкой на источники.

«По крайней мере трое американцев, связанных с президентом США и Белым домом, уже долгое время проводят тайные работы в Гренландии через различные сети и контакты (...). Не удалось уточнить, действуют ли они по собственной инициативе или же согласно приказу американских властей. Но источники описывают их действия как попытку проникновения в гренландское общество», — отмечается в материале.

По данным телерадиокомпании, один из американцев во время визита в столицу Гренландии Нуук составил список имен гренландцев, поддерживающих Трампа, чтобы найти людей, которых «можно было бы завербовать для сепаратистского движения в Гренландии и Дании». При этом он просил гренландцев рассказать о случаях, которые «могли бы выставить датские власти в негативном свете в американских СМИ».

Как утверждают источники, Копенгаген обеспокоен тем, что подобные контакты «могут быть тайно использованы для поддержки желания главы Белого дома сделать остров частью США».

27 марта агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одержим идеей получить Гренландию из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости