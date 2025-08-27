Мир
Трамп призвал наказать Сороса

Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса из-за протестов в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности миллиардера Джорджа Сороса и его сына Александра за поддержку протестов в стране. Его комментарий размещен в соцсети Truth Social.

«Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO ("Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" — прим. «Ленты.ру») за поддержку насильственных протестов на территории США», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что власти США «не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части». По его словам, Сорос и помогающая ему «группа психопатов» нанесли стране огромный ущерб.

Ранее Трамп пригрозил направить войска в город Балтимор, штат Мэриленд, чтобы навести там порядок с преступностью.

