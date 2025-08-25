Мир
08:21, 25 августа 2025

Трамп пригрозил направить войска в американский город

NBC: Трамп пригрозил направить войска в Балтимор, чтобы навести там порядок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил направить войска в Балтимор в штате Мэриленд, чтобы навести там порядок с преступностью. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Но если [губернатор Мэриленда] Уэс Мур нуждается в помощи, как [губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома] Гэавин Ньюскам в Лос-Анджелесе, я пошлю "войска", как это делается в соседнем Вашингтоне, и быстро наведу порядок», — написал он в посте на своей странице в социальной сети Truth Social.

Отмечается, что глава Белого дома использовал уничижительное прозвище губернатора Калифорнии.

В свою очередь Мур заявил, что Трамп «предпочел бы атаковать крупнейшие города своей страны, сидя за столом, чем ходить по улицам с людьми, которых он представляет».

Ранее Трамп пригрозил лишением лицензий телеканалам ABC и NBC, если они не будут платить миллионы долларов. Он обвинил ABC и NBC в распространении фейковой информации, назвав их самыми предвзятыми и худшими телеканалами в мире.

