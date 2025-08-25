Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:43, 25 августа 2025Мир

Трамп пригрозил двум американским телеканалам

Трамп пригрозил лишением лицензий телеканалам ABC и NBC
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишением лицензий телеканалам ABC и NBC, если они не будут платить миллионы долларов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он обвинил ABC и NBC в распространении фейковой информации, назвав их самыми предвзятыми и худшими телеканалами в мире. «Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много», — подчеркнул Трамп.

В октябре прошлого года американский лидер подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей на выборах Камалой Харрис. Свое решение политик объяснил тем, что телеканал якобы ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каким-то образом пошли к Тихому океану». Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми. Их искали в тумане более 30 спасателей

    В Европе признали себя заложниками США из-за Украины

    Пропавшую в российском регионе молодую девушку нашли без признаков жизни

    Семья умершего во время секса с любовницей мужчины отсудила у нее компенсацию

    В России девочка-подросток надела ночные линзы и полностью ослепла

    Дмитриев назвал причину кризиса в Германии

    Трамп пригрозил двум американским телеканалам

    Россия резко нарастила закупки одного вида лакомства из Южной Кореи

    В Турции назвали условие завершения конфликта на Украине

    Раскрыт миллиардный размер ущерба по делу экс-министра здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости