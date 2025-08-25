Трамп пригрозил двум американским телеканалам

Трамп пригрозил лишением лицензий телеканалам ABC и NBC

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишением лицензий телеканалам ABC и NBC, если они не будут платить миллионы долларов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он обвинил ABC и NBC в распространении фейковой информации, назвав их самыми предвзятыми и худшими телеканалами в мире. «Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много», — подчеркнул Трамп.

В октябре прошлого года американский лидер подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей на выборах Камалой Харрис. Свое решение политик объяснил тем, что телеканал якобы ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы.