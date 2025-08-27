У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

«Царьград»: Опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника спецоперации (СВО) забрали в приют троих детей. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Женщина овдовела, затем она получила известие о смерти на СВО брата. Формальным поводом для помещения детей в детдом стало то, что россиянка выпила поминальную стопку за брата, подчеркивает канал.

Жительница Якутии утверждает, что органы опеки пристально заинтересовались ее семьей после того, как она отсудила квартиру у местной администрации.

Ранее в Петербурге дочь другого бойца СВО поместили в детдом для «реабилитации». В это время тетя и опекун девочки борются за право жить с ней.