Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 27 августа 2025Россия

У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

«Царьград»: Опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У жительницы Якутии и сестры участника спецоперации (СВО) забрали в приют троих детей. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Женщина овдовела, затем она получила известие о смерти на СВО брата. Формальным поводом для помещения детей в детдом стало то, что россиянка выпила поминальную стопку за брата, подчеркивает канал.

Жительница Якутии утверждает, что органы опеки пристально заинтересовались ее семьей после того, как она отсудила квартиру у местной администрации.

Ранее в Петербурге дочь другого бойца СВО поместили в детдом для «реабилитации». В это время тетя и опекун девочки борются за право жить с ней.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

    У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

    Одну из главных достопримечательностей Сахалина закрыли из-за непогоды

    Стало известно о смерти российской школьницы на репетиции к 1 сентября

    Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

    Жена узнала об измене мужа благодаря аптеке

    Популярного стримера задержали за подлый розыгрыш в магазине

    В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

    Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

    71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости