Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:19, 27 августа 2025Путешествия

Упавшее дерево раздавило отдыхающую в палатке у озера женщину

Bild: Дуб раздавил отдыхающую в палатке сотрудницу детского лагеря в Германии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Robert Michael / picture alliance / Getty Images

Жизнь вожатой детского лагеря оборвалась во время ночевки у водоема в Европе. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, инцидент произошел около трех часов утра 26 августа на берегу озера Белер, Германия. Когда 25-летняя сотрудница кемпинга «Адлерхорст» спала в палатке вместе с друзьями, на зону отдыха рухнул дуб. Упавшее дерево раздавило женщину, еще один человек получил легкие травмы.

Материалы по теме:
«Мечтаю прорыдаться, но не могу» Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
18 июня 2021
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать» Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать»Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
20 июня 2016

Уточняется, что в лагере находились около 60–80 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Несчастный случай произошел накануне их отъезда. По данным полиции, спящие дети изначально не знали о ЧП и проснулись только с прибытием экстренных служб. Медики констатировали, что вожатая не выжила. Подросткам оказали психологическую помощь, родителям посоветовали забрать их как можно раньше.

Расследование ведут следственные органы и прокуратура. По какой причине упало дерево — неизвестно. «Ночью не было шторма. Никаких повреждений других деревьев не обнаружено», — сообщил представитель полиции Маттиас Арендс.

Ранее туристка отправилась в поход по природному парку Йосемити в США с возлюбленным и друзьями. Когда компания шла по популярной у путешественников тропе через рощу с гигантскими секвойями, несколько ветвей рухнули на женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    На Украине усомнились в эффективности санкций ЕС

    В Москве произошло крупное ДТП с пострадавшими

    Тигр увидел россиян, отхватил ведро с их рыбой и убежал

    Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

    Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

    Зеленский назначил Стефанишину послом в США

    Врач назвала скрытые типы старения кожи

    В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

    Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости