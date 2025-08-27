Упавшее дерево раздавило отдыхающую в палатке у озера женщину

Bild: Дуб раздавил отдыхающую в палатке сотрудницу детского лагеря в Германии

Жизнь вожатой детского лагеря оборвалась во время ночевки у водоема в Европе. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, инцидент произошел около трех часов утра 26 августа на берегу озера Белер, Германия. Когда 25-летняя сотрудница кемпинга «Адлерхорст» спала в палатке вместе с друзьями, на зону отдыха рухнул дуб. Упавшее дерево раздавило женщину, еще один человек получил легкие травмы.

Уточняется, что в лагере находились около 60–80 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Несчастный случай произошел накануне их отъезда. По данным полиции, спящие дети изначально не знали о ЧП и проснулись только с прибытием экстренных служб. Медики констатировали, что вожатая не выжила. Подросткам оказали психологическую помощь, родителям посоветовали забрать их как можно раньше.

Расследование ведут следственные органы и прокуратура. По какой причине упало дерево — неизвестно. «Ночью не было шторма. Никаких повреждений других деревьев не обнаружено», — сообщил представитель полиции Маттиас Арендс.

