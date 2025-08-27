Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 27 августа 2025Бывший СССР

В «Айдаре» назвали причины разрешения на выезд с Украины мужчинам до 22 лет

Бунятов: Украинцам до 22 разрешили уезжать ради понижения возраста мобилизации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ira.foto.2024 / Shutterstock / Fotodom  

Власти Украины разрешили мужчинам в возрасте до 22 лет уезжать из страны, потому что хотят добиться понижения возраста мобилизации до 23 лет. Причины снятия ограничений на пересечение границы назвал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Станислав Бунятов.

«Почему разрешен выезд до 22 лет включительно? (...) Максимальный порог, к которому в перспективе собираются снизить призывной возраст — 23 года. Добровольцы пойдут воевать независимо от разрешений на выезд», — рассказал военный.

Он добавил, что еще одной причиной можно назвать расчет украинских властей на продолжение конфликта в течение ближайших двух-трех лет.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории страны. По словам главы правительства, в Киеве хотят, чтобы молодые люди сохраняли связь со страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Открыт действенный способ борьбы с лейкемией

    «Крылья Советов» победили «Динамо» в серии пенальти в Кубке России

    «Радиостанция Судного дня» впервые передала новое загадочное слово

    Друг Дроздова прокомментировал сообщения о бросивших телеведущего дочерях

    Назван лучший город для молодежи

    В «Айдаре» назвали причины разрешения на выезд с Украины мужчинам до 22 лет

    ВСУ перебросили колумбийских наемников в Днепропетровскую область

    В Госдуме объяснили слова Алиева о «российском вторжении» на Украину

    Дерматолог развеяла распространенный миф о причине появления прыщей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости