В Госдуме объяснили слова Алиева о «российском вторжении» на Украину

Депутат Госдумы Колесник назвал конъюнктурой слова Алиева о поддержке Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: news.ru / kremlin.ru / Globallookpress.com

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о «российском вторжении» на Украину являются удобной ему политической конъюнктурой. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник в беседе с ОТР.

По мнению Колесника, Алиев пытается возложить на Москву ответственность за ухудшение отношений. «Ему сегодня выгодно так, он делает так. Завтра будет выгодно с нами дружить, он найдет 100 способов объяснить, почему он так сказал и враждебно относился к России. Он скажет, что маскировался», — объяснил депутат.

Он добавил, что у России много друзей, но союзниками являются только флот и армия.

В свою очередь депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру» назвал слова Алиева выпадом против России. Он подчеркнул, что Баку с самого начала придерживается отличной от Москвы позиции, иногда даже враждебной. Парламентарий пояснил, что до определенного момента Азербайджан сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Россией, но теперь это уже не так актуально.

Ранее Алиев заявил, что Баку «с первых дней российского вторжения поддерживает территориальную целостность Украины». Кроме того, он назвал оккупацией вхождение Азербайджана в состав СССР.

