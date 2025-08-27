Бывший СССР
12:13, 27 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России отреагировали на слова Алиева об СВО

Депутат Затулин: Алиев сделал выпад против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Назвав украинский конфликт вторжением России, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал выпад против России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Константин Затулин.

«Что касается признания территориальной целостности Украины, то здесь Алиев не грешит против истины — Азербайджан занимал эту позицию еще с возвращения Крыма, просто не озвучивал ее так назойливо как сейчас, — сказал депутат. — С самого начала Баку придерживался отличной от нашей, а иногда даже враждебной позиции. Со временем мы начали это замечать, хотя замечать стоило с самого начала».

Затулин объяснил, что до определенного момента Азербайджан сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Россией, но теперь это уже не так актуально. По словам депутата, Алиев больше не нуждается в посреднике в лице Москвы, теперь у него есть поддержка США.

«А вот то, что украинский конфликт Алиев назвал вторжением, — это уже прямой выпад в адрес России. Хорошо, что мы хотя бы делаем выводы: не надо обольщаться в отношении Азербайджана и представлять его своим партнером. Это было недоразумение», — уверен политик.

Ранее Алиев заявил, что республика поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней конфликта. Он также назвал произошедшее «российским вторжением».

