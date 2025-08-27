В Калининграде закрылось консульство одной страны

Консульство Польши в Калининграде прекратило свою работу

Генеральное консульство Польши в Калининграде прекратило свою работу. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Торжественное закрытие состоялось 26 августа. Участие в мероприятии приняли посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевский и консул страны в Калининграде Януш Яблоньский. В своем выступлении посол выразил сожаление в связи с закрытием представительства, назвав решение Москвы об отзыве разрешения на его деятельность необоснованным.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что Варшава будет адекватно реагировать в случае реализации планов России по закрытию польского консульства в Калининграде.

11 июля МИД России в качестве ответной меры на «необоснованные и враждебные действия польской стороны» пообещал закрыть консульство Республики Польша в Калининграде.