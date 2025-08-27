Культура
В Крыму захотели запретить исполнять песни иноагентов

Уличным музыкантам в Крыму рекомендовали отказаться от песен иноагентов
Ольга Коровина

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Государственный cовет Крыма рекомендовал запретить уличным музыкантам исполнение песен артистов, признанных иностранными агентами. Об этом заявил председатель Госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Председатель крымского парламента подчеркнул, что композиции иноагентов не должны звучать на открытых уличных площадках. По его словам, запрет также необходимо распространить на творчество граждан других государств, которые негативно высказывались о России.

«Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей. Расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», — написал Константинов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе отменили показы спектаклей театра Вахтангова. Причиной срыва представлений стало то, что два спектакля были поставлены режиссером Римасом Туминасом, который открыто выступал против проведения специальной военной операции.

