В Минобороны сообщили об ударах по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение пунктам управления и местам сборки БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли поражение пунктам управления и местам сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударах по военным объектам противника сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) наносили удары с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Помимо мест сборки и управления дронами, российскими войсками было нанесено поражение радиолокационной станции противовоздушной обороны противника. Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина за сутки выпустила по российским объектам снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS, авиабомбы и 162 дрона.