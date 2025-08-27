Россия
12:09, 27 августа 2025

Украина выпустила по российским объектам снаряды РСЗО, авиабомбы и десятки БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили авиабомбы, снаряды HIMARS и 162 БПЛА за сутки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украина выпустила по российским объектам снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, авиабомбы и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за сутки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда HIMARS, две управляемые авиационные бомбы, а также 162 беспилотника самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атак Вооруженных сил Украины в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что украинские войска в ночь на среду, 27 августа, выпустили по России почти три десятка беспилотников. Отмечается, что больше всего — 15 — сбили над Ростовской областью. Еще 4 летательных аппарата перехватили над Орловской областью, 3 — над Белгородской областью, по 2 — над Брянской и Курской областями.

