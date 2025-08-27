Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:22, 27 августа 2025Экономика

В Петербурге открыли главный проспект

Невский проспект в Санкт-Петербурге открыли после ремонта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Невский проспект в Санкт-Петербурге вновь открыли для движения транспорта после ремонта, занявшего две недели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании-подрядчика АО «ВАД».

Работы были проведены на участке в 2,7 километра. Ремонт проходил в несколько этапов, было задействовано рекордное количество техники — 145 единиц в сутки. Ежедневно на объекте работали 275 человек.

Для ремонта проезжей части главного проспекта Северной столицы рабочие использовали 24 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Толщина верхнего слоя дорожного покрытия составил шесть сантиметров вместо обычных пяти сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    На Украине пожалели о допущенной в начале СВО ошибке

    В сети удивились внешностью Сары Джессики Паркер на прогулке

    Врач предупредила об опасности фестончатого языка

    В России оценили возможность создания демилитаризированной зоны на Украине

    Опровергнуты связанные с курением мифы о раке легких

    В российском городе батут с детьми перевернулся из-за урагана

    В Петербурге открыли главный проспект

    Туристы стали больше путешествовать по России

    Появились кадры уничтожения стрелявшего по домам в Красноармейске танка Leopard ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости