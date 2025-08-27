В Петербурге открыли главный проспект

Невский проспект в Санкт-Петербурге открыли после ремонта

Невский проспект в Санкт-Петербурге вновь открыли для движения транспорта после ремонта, занявшего две недели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании-подрядчика АО «ВАД».

Работы были проведены на участке в 2,7 километра. Ремонт проходил в несколько этапов, было задействовано рекордное количество техники — 145 единиц в сутки. Ежедневно на объекте работали 275 человек.

Для ремонта проезжей части главного проспекта Северной столицы рабочие использовали 24 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Толщина верхнего слоя дорожного покрытия составил шесть сантиметров вместо обычных пяти сантиметров.

