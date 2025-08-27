В России предложили официально закрепить минимальную доплату наставникам

Профсоюзы предложили закрепить минимальный уровень доплаты наставникам в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект методических рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по организации наставничества в сфере труда, предполагающий, что доплата наставникам за каждого обучаемого работника должна будет составлять не менее 10 процентов от оклада. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предложениям профсоюзов, положение о наставничестве в организации нужно делать приложением к коллективному договору, а для тех, сотрудников, кто уже работает в организации по трудовому договору и становится наставником — оформлять эту деятельность допсоглашением к нему.

Также в ФНПР рекомендовали установить дополнительные гарантии для наставников в виде предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска, компенсации ипотечных или арендных платежей, включения в кадровый резерв на руководящие должности и другие.

В РФ с 1 марта наставничество из неформальной практики превратилось в официальную трудовую функцию, которая распространяется только на работников организации, в связи с чем, например, студенты-практиканты, не оформленные по трудовому договору, под эти правила не попадают. Что касается оплаты, то, как писали «Банки.ру», в госучреждениях размер надбавок устанавливается законами и нормативными актами (например, в сфере ЖКХ минимальная доплата уже определена на уровне 10 процентов от тарифной ставки), а в коммерческих компаниях оплата пока определяется коллективными договорами, локальными актами или соглашениями.

