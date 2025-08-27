В России предрекли ответ от БРИКС за пошлины США против Индии

Депутат Чепа: БРИКС ответит на пошлины США на индийские товары

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа анонсировал скорый ответ от стран объединения БРИКС за американские импортные пошлины на товары из Индии. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что перед ответом надо все хорошо взвесить.

«Страны, входящие в союз БРИКС, естественно, прореагируют на такие односторонние действия против Индии. В конечном счете, любые такие действия затрагивают общие интересы», — сказал Чепа.

Он предположил, что в ближайшее время от БРИКС прозвучит ответ на американские пошлины.

«Это экономические вопросы, надо все хорошо взвесить», — добавил депутат.

Пошлины на индийские товары вступили в силу в среду, 27 августа, в 7 утра по Москве. Тариф составил 50 процентов. Белый дом объяснил его введение тем, что Индия продолжила покупать российскую нефть. Попытки урегулировать ситуацию в ходе пяти раундов переговоров не увенчались успехом.

По данным агентства Bloomberg, в ближайшее время индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы снизят закупки российской нефти примерно на 20 процентов, до 1,4-1,6 миллиона баррелей в сутки.

