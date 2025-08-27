Россия
В России предрекли ответ от БРИКС за пошлины США против Индии

Депутат Чепа: БРИКС ответит на пошлины США на индийские товары
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа анонсировал скорый ответ от стран объединения БРИКС за американские импортные пошлины на товары из Индии. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что перед ответом надо все хорошо взвесить.

«Страны, входящие в союз БРИКС, естественно, прореагируют на такие односторонние действия против Индии. В конечном счете, любые такие действия затрагивают общие интересы», — сказал Чепа.

Он предположил, что в ближайшее время от БРИКС прозвучит ответ на американские пошлины.

«Это экономические вопросы, надо все хорошо взвесить», — добавил депутат.

Пошлины на индийские товары вступили в силу в среду, 27 августа, в 7 утра по Москве. Тариф составил 50 процентов. Белый дом объяснил его введение тем, что Индия продолжила покупать российскую нефть. Попытки урегулировать ситуацию в ходе пяти раундов переговоров не увенчались успехом.

По данным агентства Bloomberg, в ближайшее время индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы снизят закупки российской нефти примерно на 20 процентов, до 1,4-1,6 миллиона баррелей в сутки.

