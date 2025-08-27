Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
В России рассказали о формировании буферной зоны вдоль линии госграницы в зоне СВО

В группировке «Север» рассказали о формировании буферной зоны вдоль границы РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Соединения Вооруженных сил России продолжают формировать буферную зону вдоль линии государственной границы. Об этом рассказал Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

По его данным, российские бойцы формируют полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях. Эти регионы граничат с Россией, и ранее с них постоянно обстреливались приграничные территории.

В то же время обстановка на теткинском и глушковском направлениях — как называет их канал, на участках предполагаемых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — остается без изменений. «Противник активных действий не предпринимал», — указано в публикации.

Кроме того, Российская армия продолжает развивать наступление в Днепропетровской области после выхода на западные границы Донецкой народной республики на одном из участков. В августе российские подразделения выбили ВСУ из Новогеоргиевки.

