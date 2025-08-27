Россия
В России участника СВО похоронили почти через два года после смерти

Под Волгоградом похоронили бойца СВО, которого не стало еще в 2023 году
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Волгоградской области участника СВО похоронили почти через два года после смерти. Об этом сообщает местное издание «Городские вести».

Мужчины не стало еще в 2023 году. Он служил в стрелковой роте, а на спецоперацию пошел добровольцем. Россиянин не выжил в результате прилета снаряда, это произошло на территории Херсонской области.

Солдата похоронили в Новоаннинском районе Волгоградской области. Чем была обусловлена задержка с его похоронами, не сообщается.

Ранее в Ивановской области простились сразу с четырьмя участниками спецоперации. Ими оказались двое солдат, старший оператор отделения огневой поддержки и бойц, должность которого не раскрывается.

