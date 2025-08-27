В России водителей перестанут дважды наказывать за одно нарушение на дороге

«Ведомости»: В России не будут дважды наказывать водителей за наезд на пешехода

В России водителей перестанут дважды наказывать за наезд пешехода. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об устранении двойной ответственности за такое нарушение правительство России доработало спустя год, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Близкие к правительственной комиссии собеседники сообщили, что она одобрила предложения Минюста к законопроекту, который был принят Госдумой в первом чтении еще в марте 2024 года.

Законопроект изначально был разработан во исполнение постановления Конституционного суда от мая 2023 года. Тогда суд признал неконституционными положения, которые позволяют дважды привлекать к ответственности за наезд на пешехода с причинением вреда здоровью. Это произошло после жалобы водителя Роберта Чепурного, который сбил ребенка на пешеходном переходе, за что получил штраф 1500 рублей за непредоставление преимущества пешеходу и одновременно с этим был лишен прав на полтора года за причинение вреда здоровью.

Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект призван решить проблему, которая заключается в специфике рассмотрения дел о нарушениях ПДД — при ней наказание часто выносится сразу на месте правонарушения. В момент совершения нарушения не всегда, по его словам, очевидны такие последствия, как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Автоюрист Сергей Радько добавил, что случаи двойного наказания также возникают при столкновении нескольких автомобилей, когда весь ущерб автомобилю и водителю узнается только впоследствии. В суде впоследствии происходит корректировка наложенных штрафов, уточнил специалист.

С 1 сентября в России вступят в силу новые ограничения по вождению. Осенью расширят действующий список болезней, запрещающих управлять транспортными средствами. Туда добавят общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также болезни глаз, а именно аномалии цветового зрения.