В России высказались о невозможности вступления Украины в ЕС из-за Волынской резни

Ульянов заявил, что на Украине героизируют участников Волынской резни
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

На Украине героизируют участников Волынской резни, заявил в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Таким образом он прокомментировал заявление властей Польши о том, что Украина не вступит в Евросоюз без признания жертв и выяснения обстоятельств Волынской резни.

Ульянов отметил, что Волынскую резню «совершили бандеровцы, которые теперь официально являются национальными героями на Украине».

О том, что у Киева нет шансов на вступление в Евросоюз из-за вопроса Волынской резни заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш. Он добавил, что выражал «очень четкий и твердый протест», когда предпринимались попытки очернить «доброе имя Польши» или прославить лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру на Украине.

