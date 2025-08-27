Россия
17:49, 27 августа 2025

В российском городе перевернувшийся из-за урагана батут с детьми сняли на видео

Батут, перевернувшийся с детьми в Уфе, попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Батут, который перевернулся с детьми из-за урагана в Уфе, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как надувной аттракцион переворачивается на бок из-за сильных порывов ветра. Стоящая рядом палатка также отлетела в сторону. На записи также слышны ветер и крики родителей.

Помимо того, на видео попала стоящая рядом женщина с детской коляской.

О происшествии в уфимском Затоне стало известно ранее 27 августа. Очевидцы рассказали, что поднялся мощный ветер и начал сносить все на своем пути. Известно, что двоих детей увезли в больницу. В каком состоянии находятся госпитализированные, информации не приводилось.

