В российском городе батут с детьми перевернулся из-за урагана

В Уфе батут с детьми перевернулся из-за урагана, пострадали четверо

В Уфе батут с детьми перевернулся в Затоне из-за урагана, в результате происшествия пострадали четверо детей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, двоих детей увезли в больницу. Горожане, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, что поднялся мощный ветер и начал сносить все на своем пути.

В каком состоянии находятся госпитализированные, информации не приводилось.

До этого стало известно, что в Рубцовске Алтайского края женщина упала с колеса обозрения и не выжила. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Еще раньше в Стерлитамаке в Башкирии дети застряли на колесе обозрения. Аттракцион тогда остановился, поскольку в парке отключился генератор. Никто из несовершеннолетних не пострадал.