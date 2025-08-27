Мир
23:20, 27 августа 2025Мир

В Сирии сообщили об атаке израильских истребителей на штаб войск

Sham TV: Израильские истребители атаковали штаб сирийских войск под Дамаском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска. Об этом сообщает Sham TV в Telegram-канале.

Согласно информации телеканала, самолеты выпустили как минимум шесть ракет по наземным целям. Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска.

Ранее ВВС Израиля опубликовали видео удара по Генеральному штабу Сирии, снятое с воздуха. Кадры выложены в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На записи видно здание Генштаба, в левой части которого раздается взрыв. Затем происходит серия взрывов, и здание погружается в клубы дыма и огня.

