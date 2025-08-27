Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 27 августа 2025Мир

В Словакии оценили возможный ответ Киеву на удары по «Дружбе»

«Известия»: Словакию от ответа Киеву на удары по «Дружбе» останавливает ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Мариан Кери, глава комитета Национального совета по международным делам, заявил «Известиям», что действия Словакии в ответ на атаки на нефтепровод «Дружба» приводят к приостановке обязательств страны перед Европейским союзом (ЕС).

«Если бы я принимал решение, я бы остановил поставки электроэнергии. Но проблема в том, что есть указание Евросоюза о необходимости предоставления помощи Украине», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не могла осуществить атаку на нефтепровод «Дружба» без согласия руководителей Евросоюза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Спецпосланник Трампа отказался назвать ослабевающей российскую экономику

    В США назвали сроки поиска «ингридиентов» к мирному соглашению по Украине

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

    В США рассказали о рассмотрении Украиной мирного предложения России

    Спецпосланник Трампа заявил о диалоге с Россией по Украине на ежедневной основе

    Посол России в Белграде рассказал о давлении Запада на президента Сербии

    Россия предложила продлить действие резолюции Совбеза ООН по ядерной сделке

    В Словакии оценили возможный ответ Киеву на удары по «Дружбе»

    ВСУ ударили по Энергодару из ствольной артиллерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости