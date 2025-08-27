Мир
02:25, 27 августа 2025Мир

В США высказались об отношении Путина к конфликту на Украине

Спецпосланник Трампа Уиткофф: Путин хочет мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф высказался о взглядах российского лидера Владимира Путина на урегулирование конфликта на Украине. Слова Уиткоффа приводит Fox News.

Уиткофф подчеркнул, что Путин хочет мира на Украине. «Совершенно верно. <...> Он точно говорил об этом», — сказал он в ответ на вопрос о том, говорил ли российский президент о стремлении Москвы к завершению конфликта.

Представитель Трампа назвал украинский кризис очень сложным и подчеркнул, что глава Соединенных Штатов намерен добиться его разрешения.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят завершить конфликт на Украине до конца этого года. «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — подчеркнул он.

