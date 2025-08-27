Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 26 августа 2025Мир

В Венгрии призвали Зеленского признать невозможность продолжать конфликт с Россией

Кошкович: Зеленскому стоит признать, что он не может продолжать конфликт с РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не может продолжать конфликт с Россией, президенту республики Владимиру Зеленскому стоит это признать и пойти на мирное соглашение. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир», — прокомментировал Кошкович высказывание министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава не позволит Киеву вступить в Евросоюз до тех пор, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что перед вступлением в ЕС Украине нужно признать Волынскую резню, а до тех пор Польша будет блокировать присоединение Киева к объединению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    В Госдуме призвали Мерца прекратить угрозы в адрес России

    На Украине обвинили Раду в создании «исторической инквизиции»

    Трусова рассказала об изменениях в теле после родов

    В Венгрии призвали Зеленского признать невозможность продолжать конфликт с Россией

    В российском регионе из-за паводков рухнул мост

    Решение Зеленского открыть границы для молодых украинцев объяснили

    Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

    Стало известно о погибшем в результате пожара в многоэтажке в Петербурге

    Нюхавщего ягодицы преступника повторно арестовали за то же преступление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости