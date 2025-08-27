Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 27 августа 2025Мир

Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

Сальвини напомнил Европе, что войны против России не принесли ничего хорошего
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Medichini / AP

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини напомнил странам Европы, что в прошлом войны с Россией не принесли ничего хорошего. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Il Sussidiario.net.

«Я подтверждаю нашу сбалансированную и мудрую позицию, в отличие от других европейских правительств и некоторых брюссельских лидеров, которые постоянно говорят об оружии, армиях, бомбах и ракетах. Давайте послушаем Папу [Римского] Льва и займемся дипломатией, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает дискуссии в Европе о возможности размещения европейских войск на территории Украины. Он подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО является одной из первопричин нынешнего конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Тигр увидел россиян, отхватил ведро с их рыбой и убежал

    Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

    Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

    Зеленский назначил Стефанишину послом в США

    Врач назвала скрытые типы старения кожи

    В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

    Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

    Генсек НАТО предрек стране главную роль в милитаризации Европы

    Хирург назвал выдающую возраст деталь внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости