Сальвини напомнил Европе, что войны против России не принесли ничего хорошего

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини напомнил странам Европы, что в прошлом войны с Россией не принесли ничего хорошего. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Il Sussidiario.net.

«Я подтверждаю нашу сбалансированную и мудрую позицию, в отличие от других европейских правительств и некоторых брюссельских лидеров, которые постоянно говорят об оружии, армиях, бомбах и ракетах. Давайте послушаем Папу [Римского] Льва и займемся дипломатией, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает дискуссии в Европе о возможности размещения европейских войск на территории Украины. Он подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО является одной из первопричин нынешнего конфликта.