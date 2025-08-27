Мир
13:20, 27 августа 2025
Мир

В Кремле отреагировали на заявления Европы об отправке войск на Украину

Песков: РФ негативно воспринимает дискуссии о размещении войск Европы на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия негативно воспринимает дискуссии в странах Европы о возможности размещения европейских войск на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных — существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО», — ответил пресс-секретарь президента России на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО является одной из первопричин нынешней конфликтной ситуации на Украине.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у стран так называемой «коалиции желающих» нет согласия по вопросу отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что Польша не планирует размещать свой военный контингент на украинской территории.

