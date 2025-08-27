Ценности
Внучка Михаила Боярского в топе от бикини полила себя водой

Внучка Михаила Боярского Екатерина снялась в топе от бикини и микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @boyarskaya.katerina

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя родственница артиста предстала перед камерой в сером топе от бикини, который обнажал часть ее груди. Также она надела микрошорты со шнуровкой и укороченную футболку с надписью «Мамина любимица».

Кроме того, девушка распустила уложенные волнами волосы, дополнила образ серьгами-кольцами и сделала макияж с акцентом на глазах. При этом на одном из кадров она полила себя водой из бутылки.

Ранее в августе внучка советского и российского телеведущего Александра Маслякова Таисия Маслякова показала откровенное фото.

