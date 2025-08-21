Ценности
10:51, 21 августа 2025

Внучка Александра Маслякова показала откровенное фото

Внучка ведущего Александра Маслякова Таисия показала откровенное декольте
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @maslyakovaat

Внучка советского и российского телеведущего Александра Маслякова Таисия Маслякова показала откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя родственница артиста предстала перед камерой в белом корсете, который обнажал ее плечи. При этом она наклонилась, продемонстрировав глубокое декольте.

Также девушка надела голубые джинсы, уложила волосы в пучок, оставив локоны у лица, и нанесла на губы малиновую помаду.

Ранее в августе внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина Боярская также показала фото в откровенном наряде.

