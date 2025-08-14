Ценности
21:30, 14 августа 2025

Внучка Михаила Боярского показала фото в мини-юбке

Внучка Михаила Боярского Екатерина показала фото в мини-юбке и кроп-топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @boyarskaya.katerina

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя родственница артиста предстала перед камерой в полный рост, стоя у стены. При этом она надела серый костюм, который состоял из обнажающего плечи кроп-топа и мини-юбки с люверсами. Девушка дополнила образ остроносыми черными туфлями с обвивающими ноги до колена шнурами.

Также Боярская сделала макияж в стиле smokey eyes и уложила волосы в пучок. В качестве украшений она выбрала серьги-кольца. В то же время автор блога продемонстрировала пирсинг в пупке.

В июле внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото в бикини.

