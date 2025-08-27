Забота о себе
27 августа 2025

Врач предупредил об опасности мочеиспускания в душе

Врач Перес предупредила женщин о подтекании мочи из-за мочеиспускания в душе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Igal Ness / Unsplash

Физиотерапевт Мария Перес заявила, что мочеиспускание в душе представляет опасность для здоровья женщин. Ее слова приводит издание Infosalus.

Как пояснила Перес, положение стоя не позволяет женщине полностью расслабить мышцы тазового дна и активировать детрузор мочевого пузыря, отвечающий за накопление и выведение мочи. В долгосрочной перспективе это чревато нарушением естественного процесса опорожнения органа.

Кроме того, по словам врача, тело постепенно привыкнет к звуку воды. Из-за этого, когда женщина будет его слышать, у нее может начаться непроизвольное подтекание мочи. Особенно это касается тех, у кого ослаблены мышцы тазового дна, к примеру, в послеродовом периоде или во время менопаузы, предупредила она.

Ранее уролог Роман Алексеев рассказал мужчинам о ранних признаках бесплодия. В частности, он призвал обратить внимание на изменения в сексуальной сфере.

    Все новости