Забота о себе
15:26, 27 августа 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

Эндокринолог Калинчев: В сухом виде лапша может вызвать закупорку кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IHORYER / Shutterstock / Fotodom  

Врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев назвал причину летального исхода, произошедшего после употребления лапши быстрого приготовления. Об опасности этого продукта он рассказал в беседе с aif.ru.

Врач подчеркнул, что в лапше быстрого приготовления нет ингредиентов, способных нанести вред здоровью. Однако он предупредил, что есть лапшу в сухом виде небезопасно. «Продукт может вызвать банальную механическую закупорку просвета кишечника, что и становится причиной смерти», — объяснил Калинчев.

Он добавил, что к такому же исходу может привести употребление любых неприготовленных круп и макарон. По его словам, дело в том, что без жидкости эти продукты разбухают и вызывают закупорку кишечника.

Ранее во вторник, 26 августа, сообщалось, что в Египте 13-летний подросток скончался после того, как съел три упаковки сухой лапши быстрого приготовления. Опасных веществ в продукции не обнаружили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
