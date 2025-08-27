Бывший СССР
ВСУ перебросили колумбийских наемников в Днепропетровскую область

РИА: ВСУ перебросили наемников из Колумбии в Днепропетровскую область
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило половину 203-го батальона, состоящего из колумбийских наемников, в Днепропетровскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры

«В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что бригада расположилась около поселка городского типа Покровское в Днепропетровской области.

Ранее перешедший на сторону России бывший польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек сравнил сотрудников территориальных центров комплектования с рекрутерами нацистской Германии.

