20:37, 27 августа 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом

Зеленский подтвердил встречу Ермака и Умерова с Уиткоффом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу главы своего офиса Андрея Ермака и секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Встреча состоится в пятницу, 29 августа. Она пройдет в столице США — Вашингтоне.

«Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности, – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача – ускориться максимально», — заявил Зеленский.

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимный источник писал, что в США пройдут новые переговоры между представителями Киева и Вашингтона.

